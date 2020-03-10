شكرا لقرائتكم 6 مباريات في الجولة الـ 17 لفرق بحرى والاسكندرية بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة لفرق بحرى والاسكندرية بدورى القسم الثانى حيت يستضيف غزل المحلة نظيره دمنهور في لقاء على قمة المجموعة حيث يدخل أبناء المحلة المباراة في المركز الثالث برصيد 33 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول الترتيب لمواصلة المنافسة على الصعود للأضواء ، بينما يحتل دمنهور المركز الأول برصيد 33 نقطة ويحاول الخروج بأى نتيجة إيجابية سواء الفوز او التعادل على أقل تقدير .

كما يستضيف دكرنس بقيادة مصطفى عبده نظيره فاركو بقيادة أحمد عاشور في لقاء لا يقل صعوبة عن سابقه ، حيث يخوض أبناء مصطفى عبده لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 25 نقطة ويحاولون تحقيق نقاط اليوم للإبتعاد اكثر عن منطقة الهبوط ، بينما يخوض فاركو المباراة في المركز الثانى للمجموعة برصيد 31 نقطة ويحاول المدير الفني الفوز بأى نتيجة للتقدم اكثر في جدول الترتيب

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في الوقت نفسه يستضيف الأوليمبى في اللقاء الأول لأحمد سارى مع بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد في مواجهة الهروب من القاع ، حيث يحتل أبناء الإسكندرية المركز العاشر برصيد 16 نقطة ولا بديل أمامهم عن حصد الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول الترتيب ، بينما يحتل أبناء بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 22 نقطة ويحاول المدير الفني للبلدية مواصلة الإنتصارات للإبتعاد أيضا عن منطقة الخطورة في ظل قرار اتحاد الكرة بهبوط خمس لاعبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث .

وفى لقاءات الهروب من الهبوط يستضيف مالية كفر الزيات نظيره أبو قير للأسمدة في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض حيث يحتل المالية المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط وأصبح هبوطه للقسم الثالث أمرا مؤكدا ، بينما يحتل أبو قير المركز السابع برصيد 23 نقطة ، ويحاول أحمد الكأس المدير الفني للضيوف إلى مواصلة الإنتصارات للهروب مبكرا من شبح الهبوط ، كما يستضيف بيلا نظيره المنصورة في مواجهة سهلة نظريا لأبناء الدقهلية الطامح نحو المنافسة على الصعود بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع للمجموعة ، بينما تأكد هبوط بيلا للقسم الثالث من جديد بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب ، وتختتم مباريات المجموعة بديربى مطروح حيث يلتقى الحمام والرجاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة من نوع خاص حيث يحتل الأول المركز التاسع برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل الرجاء المركز الخامس برصيد 26 نقطة .