شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال المرحلة الثانية من مجمع كانال في المدينة الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مدينة دبي الرياضية» عن اكتمال المرحلة الثانية من مشروع مجمع «كانال ريزيدنس ويست» السكني؛ بعد الانتهاء من بناء البرجين العربي والإسباني الواقعين في قلب مجتمع المدينة النابضة بالحياة. وقالت موتاني غوسوامي مدير قسم المبيعات والإيجارات في مدينة دبي الرياضية: «بدأت عمليات الإنشاء نهاية عام 2017، ويسعدنا استكمال مجمع «كانال ريزيدنس ويست» السكني وفق الجدول المخطط له، ومن دون أي تأخير؛ إذ سيضيف البرجان العربي والإسباني بعداً آخر إلى المجمع السكني، ونتطلع إلى الترحيب بالسكان الجدد في الحي».

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