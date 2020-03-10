عبدالله الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين وجمال حامد نائباً

اعتمدت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين الإماراتية في اجتماعها، أمس الاثنين، لانتخاب مجلس إدارتها للدورة الانتخابية الأولى 2020 - 2024، عبدالله ناصر الجنيبي رئيساً لمجلس الإدارة، وجمال حامد المري نائباً للرئيس بالتزكية. وفاز في الانتخابات عن فئة الأعضاء حسن طالب المري، ومحمد عبيد اليماحي، وطارق علي الشبيبي.

وشهدت الجمعية العمومية للدورة الانتخابية الأولى التي عقدت في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، اكتمال النصاب القانوني بحضور ممثلي الأندية ال14. وانتخب أعضاء الجمعية العمومية 3 أعضاء في المجلس من بين 5 مرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.

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وجاء فوز حسن طالب المري (الوصل) بعد نيله 11 صوتاً، ومحمد عبيد اليماحي (اتحاد كلباء) 11 صوتاً أيضاً، وطارق علي الشبيبي (الجزيرة) 8 أصوات.

وأشرف على العملية الانتخابية محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات، وعائشة الكعبي نائبة الرئيس، وخالد سعيد النقبي عضو اللجنة، وصوتت الأندية التي حضرت بكامل نصابها لمصلحة الثلاثي من بين قائمة المرشحين التي ضمت 5 أسماء، والتي تواجد فيها أيضاً، سعيد الكعبي (العين)، وناصر الظفري (عجمان)، وتحصل كل منهما على 6 أصوات، على أن يقوم رئيس الرابطة باختيار عضوين لاحقاً بالتعيين.

وأعرب عبد الله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة المنتخب لدورة جديدة عن شكره لأعضاء لجنة الانتخابات الذين أشرفوا على العملية الانتخابية، ولأعضاء المجلس السابقين، وللأندية التي جددت ثقتها فبه، وأعلن الجنيبي عن انطلاق الدورة الجديدة لمجلس إدارة الرابطة، مؤكداً انهم سيمضون في مواصلة الإنجازات وتحقيق الطموحات والبحث بالعمل الدؤوب، عن مصلحة الكرة الإماراتية.