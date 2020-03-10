«التحكيم الرياضية» تلغي إيقاف لوسون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت محكمة التحكيم الرياضية، أمس الاثنين، الإيقاف الذي كان مفروضاً على العداء ورياضي الوثب الطويل جاريون لوسون لمدة أربعة أعوام بعد أن قبلت الطعن الذي قدمه الرياضي الأمريكي ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض الإيقاف على لوسون في العام الماضي بعد سقوطه في اختبار للكشف عن العقاقير لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد.