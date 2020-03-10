الإصابة تبعد توريرا عن أرسنال حتى نهاية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أمس الاثنين، أن لاعبه الأوروجوياني لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل إلى عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل، ما سيحول عمليا دون عودته إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشار النادي اللندني إلى أن لاعب خط الوسط الدولي البالغ 24 عاما، سيخوض فترة تعافٍ يتوقع ان تمتد لما بين ثمانية وعشرة أسابيع.

وأصيب اللاعب في كاحل القدم اليمنى في مباراة فريقه مع بورتسموث الاثنين الماضي في الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة أهّلته الى ربع النهائي. ونقل توريرا الى خارج الملعب على متن حمّالة.

وسيكون لاعب خط الوسط في سباق مع الوقت للعودة والالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا بين يونيو ويوليو.