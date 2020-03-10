«الحقايق» تدشن سباقات ختامي الوثبة للهجن بـ 28 شوطاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق صباح اليوم المهرجان السنوي للهجن «الوثبة 2020»، والذي يستمر حتى 21 مارس الجاري بالوثبة في أبوظبي.

ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد سباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

ويمثل مهرجان ختامي الوثبة أحد أهم السباقات التراثية في دول الخليج؛ لكونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات والذي يكمل 40 عاماً من النجاحات، واستمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان المهرجان الختامي السنوي انطلق عام 1980، وأصبحت المشاركة في المهرجان تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية.

وبدأت اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتحضيرات النهائية مع ختام عملية التسجيل في مقر الاتحاد بمنطقة الوثبة، والتسجيل الإلكتروني عبر تطبيق المركاض الذكي، والتي استمرت على مدار 5 أيام ابتداء من الأول من مارس الجاري، وخصصت اللجنة المنظمة 52 رمزاً للفائزين، منها 36 رمزاً في منافسات الجماعة، و16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.وتتنافس الهجن المشاركة في المهرجان عبر 323 شوطاً على مدار 12 يوماً؛ إذ تأتي الانطلاقة مع منافسات سن الحقايق للجماعة في اليوم الأول عبر 28 شوطاً، منها 18 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، ويشهد ثاني أيام المهرجان 42 شوطاً للحقايق، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية تتصدر التحديات فيها 4 رموز للمفتوح والإنتاج.

وتتواصل المنافسات إلى أن يختتم المهرجان يوم 21 مارس الجاري، بإقامة منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والذي تتنافس خلاله المطايا المشاركة على أغلى الرموز، سيف صاحب السمو رئيس الدولة في شوطي الحول والزمول المفتوح، وخنجر وبندقية الحول والزمول المحليات.

وقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الختامي السنوي للهجن «الوثبة - 2020»، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة؛ لدعمها الكبير للرياضة بوجه عام، مؤكداً أن هذا الدعم يبرز أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي، وجزءاً من خصوصية مجتمع الإمارات ومكونات هويته الوطنية وثقافته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة.

وقال، إن درة المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل اليوم 40 عاماً من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة، من خلال دعم شريحة الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

‫ورحب الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة، وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي؛ للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن المهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن، والتي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

وشكر اللجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها، مشيراً إلى أن تحدياً آخر ينتظرهم في إنجاح الحدث هذا العام، وأثنى على أدائهم في المهرجانات السابقة.