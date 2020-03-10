الشارقة بالأبيض والعين بالبنفسجي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُقد ظهر أمس الاثنين، في مقر رابطة المحترفين الإماراتية، الاجتماع الفني لمباراتي دور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 بحضور مسؤولي المسابقات باتحاد الكرة ورابطة المحترفين وممثلي الأندية المتأهلة وهي العين والشارقة والظفرة وبني ياس.
وتم اعتماد ألوان قمصان الفرق في المباراتين، حيث سيرتدي الشارقة الزي الأبيض الكامل، فيما سيرتدي العين الزي البنفسجي، وبخصوص المباراة الثانية سيرتدي بني ياس الزي السماوي، والظفرة الزي الأصفر.
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