ليلى الملا سفيرة للمكملات الغذائية في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت مؤسسة «فلكس زون» للمكملات الغذائية ليلى عبد الله الملا المدربة والمستشارة والناشطة الرياضية في التغذية الصحية للرياضيين، سفيرة للمكملات الرياضية السليمة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي.

ويأتي اختيار المدربة ليلى الملا بعد نجاحها في دورة المستوى الثامن لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية، وهو المستوى قبل الأخير في رحلة الحصول على الماجستير في بناء الأجسام. وأقيمت الدورة التي نظمتها الأكاديمية في دبي الجمعة والسبت الماضيين وحاضر فيها المحاضر الدولي وليد عبدالكريم. وتتطلع ليلى الملا للقيام بدورها الاستشاري المهم في الفترة المقبلة، بتوجيه النصح للمدربات والمدربين في مختلف الألعاب الرياضية عن المكملات الغذائية والتمارين السليمة للحد من انتشار المنشطات والهرمونات، وأكدت أنها ستوظف كل خبرتها في المساهمة بدور إيجابي للحد من خطورة المنشطات بنشر الثقافة والتوعية اللازمة حول المكملات الغذائية، وتقدمت بالشكر للأكاديمية لرعايتها وتدريبها الذي استمر لثمانية مستويات.

وتقدم أحمد غلوم البلوشي مدير عام فليكس زون بالتهنئة للمدربة ليلى الملا متمنياً لها المزيد من التفوق في خدمة الرياضة والرياضيين.

كما تقدم العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية الدولية بالتهنئة للمدربة ليلى الملا مبيناً أنها مجتهدة وتعمل بصورة مميزة على دعم ثقافة التغذية السليمة والمكملات الغذائية الصحيحة متمنياً لها التوفيق والنجاح.