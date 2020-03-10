الشامسي: الاتحاد الآسيوي يدرس تنظيم بطولة الصالات للناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

نظمت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ورشة صقل لمدربي فرق الناشئين، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم استعداداً لإقامة دوري عام لفئة الناشئين، وقال خميس الشامسي عضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي إن الاتحاد يدرس إقامة كأس آسيا لكرة القدم للصالات لفئة الناشئين في الفترة المقبلة، مبيناً أن اللجنة قررت تأهيل المدربين من مراكز الناشئة كنوع من الإعداد المبكر لهذه البطولة.

وافتتحت الدراسات بمحاضرة قيمة قدمها عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات تحت عنوان «المدرب والتدريب الحديث»، وتم اختيار مدربين مواطنين يحملون شهادات المستوى الثاني لإلقاء المحاضرات، وهم عبدالرؤوف عمر المرزوقي وعبدالله عبدالباسط وعدنان محمد وراشد خليفة وسالم عاشور ومدرب اللياقة عادل الحوسني وحورية الظاهري.

وأشاد الدارسون بنشاط وتخطيط اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات متمثلة في عبدالملك جاني وخميس الشامسي وعمران عبدالله النعيمي من خلال العمل الكبير في تطوير المدربين على مستوى فرق الرجال والشباب والناشئين والحكام بعقد دورات وورش عمل مكثفة خلال الفترة الماضية مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة اللعبة.

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هذا وتأهل فريق النصر الى مواجهة دبا الحصن في نهائي دوري الشباب بعد فوزه في المباراة الأولى في "البلاي اوف" على خورفكان 6-3 وتعادل الفريقان في المباراة الثانية 3-3 وستلعب المباراة النهائية يوم الخميس المقبل على ملعب صالة نادي البطائح

ويشهد دوري الصالات اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء أربع مباريات في ختام الدور الثاني من بطولة الدوري، والتي ستتحدد بموجبها مراكز الفرق المتأهلة إلى «البلاي أوف»، ويلتقي اليوم الثلاثاء الحمرية مع الظفرة واتحاد كلباء مع النصر، وكانت مباراتا الدور الأول انتهت لمصلحة الظفرة 6-5 وتعادل العميد مع النمور 1-1 وسيكون الحسم في مباراتي مسك الختام غداً الأربعاء عندما يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان ودبا الحصن ضيفاً على البطائح. ويحتل هذا الأخير صدارة ترتيب الفرق قبل الجولة الأخيرة برصيد 31 نقطة وشباب الأهلي ثانياً برصيد 30 نقطة ودبا الحصن ثالثاً برصيد 29 نقطة والنصر رابعاً برصيد 24 نقطة وخورفكان خامساً برصيد 22 نقطة والظفرة سادساً برصيد 18 نقطة واتحاد كلباء سابعاً برصيد 15نقطة ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط والحمرية تاسعاً برصيد 7 نقاط.

وأعرب عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة ومشرف المسابقات عن سعادته الكبيرة بالإثارة والندية التي تحفل بها مباريات دوري الصالات.

وقال: حتى الآن لم تتضح الرؤية حول مراكز الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية، سننتظر نتائج الثلاثاء والأربعاء، وبناء عليه سنقوم بعقد مؤتمر صحفي ظهر بعد غد الخميس لبرمجة البلاي أوف الذي سيكون بإجراء قرعة على الفرق الأربعة من الثاني ولغاية الخامس لتتبارى مع بعضها بعضاً، والمتأهل منها سيواجه صاحب المركز الأول في مسك الختام.

وأضاف: يسعدنا أن نرحب بفريق نادي العين في روزنامة كرة قدم الصالات، حيث إن انضمام الزعيم العيناوي يشكل إضافة كبيرة للعبة، ووجهنا الدعوة إلى نادي العين لحضور قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد المقبل، كما وجهت الدعوة إلى جميع الأندية للمشاركة في القرعة التي سيتم خلالها تقديم نادي العين رسمياً من قبل اللجنة التنفيذية.