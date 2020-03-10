بيـدرو: جاهـزون للمبـاراة والتـوازن طـريقـنا للفـــوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

قال بيدرو إيمانويل مدرب العين أن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن لقاءات الدوري أو مواجهة الوصل السابقة في ربع نهائي الكأس، فهي مباراة تقود إلى النهائي ولا بد أن يكون هناك توازن وتركيز عالٍ طوال التسعين دقيقة بجانب فاعلية الحركة بكرة أو من دون كرة، واستغلال الفرص المتاحة بصورة مثالية، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء.

وذكر بيدرو أن مواجهات «الكأس» لا تخضع للتكهنات، لذلك جهزوا أنفسهم لكل الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة، سواء باللعب وقتاً إضافياً أو ركلات الترجيح. مشيراً إلى أن حظوظ الفريقين متساوية ومؤكداً في الوقت نفسه أنه سيدفع باللاعب الأكثر جاهزية. وأوضح بيدور أن غياب الجماهير عن المدرجات سيؤثر في أداء الطرفين بالملعب.

من جانبه أشار المدافع محمد شاكر إلى كامل جاهزيتهم لمواجهة الملك، ورغبتهم القوية في الصعود للنهائي، وقال: هي مباراة واحدة فقط تفصلنا عن نهائي أغلى البطولات، وهي البطولة الأقرب لنيلها، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي عقبة الشارقة.