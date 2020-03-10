شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلان في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فرض الكهرباء التعادل السلبي على ضيفه القوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة فريق أمانة بغداد مع مضيفه فريق النجف.

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