رازوفيتش: الحظوظ متساوية

أوضح الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة، أن الحظوظ متساوية في مباريات الكؤوس ولا توجد أفضلية لفريق على آخر، مؤكداً رغبة فريقه في التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس كما فعل في النسخة الماضية.

وقال رازوفيتش: المباراة مهمة نعلم أننا سنواجه فريقاً جيداً ومتوازناً، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأضاف: الفريقان يدخلان إلى اللقاء دون أفضلية لأحدهما على الآخر، المهمة لن تكون سهلة، لكنا سنعمل على تقديم الأفضل للتواجد مرة أخرى في النهائي. وأضاف: فريقنا في كامل الجاهزية لخوض المباراة، لعبنا مباراة قبل 4 أيام أمام الوصل، استعدنا الثلاثي البرازيلي دييغو جارديل والأردني ياسين البخيت، وحمدان الزعابي، وهذا دعم قوي لصفوف الظفرة.

من جانبه، شدد عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة إلى رغبة اللاعبين في تكرار وصول الفريق إلى نهائي البطولة، كما حدث في الموسم الماضي.