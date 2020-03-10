«الانضباط» توقف لابا مباراة وتغرم خورفكان 200 ألف درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس الاثنين، بمقر الاتحاد في دبي معاقبة لاعب العين لابا كودجو، بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه ألفي درهم لرفعه قميصاً به عبارات وصور عقب تسجيله هدفاً خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفجيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وعاقبت اللجنة كذلك لاعب الظفرة عبدالرحمن يوسف خميس بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب الوصل فابيو دي ليما خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، كما عاقبت اللجنة أيضاً نادي خورفكان بتغريمه 200 ألف درهم لمخالفته لوائح الاتحاد بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري من دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية وفقاً للوائح المتبعة.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي: اللجنة عاقبت لاعب العين كودجو بناء على تقرير حكم المباراة، وذلك بعد مشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بهذا التصرف.