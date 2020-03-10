شايفر: التركيز العالي يقودنا للنهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس عن سعادته بالتواجد في مرحلة مهمة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة ومواجهة الظفرة اليوم الثلاثاء في نصف النهائي.

وأوضح أن اللاعب سهيل النوبي لن يشارك أساسياً مع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، لافتاً إلى أن أداء النوبي في التدريبات الأخيرة سيحدد موقفه.

وقال: الظفرة ليس بالفريق السهل وقد سبق وفاز على الجزيرة في الكأس في ربع النهائي، ويجب أن يكون جميع اللاعبين في قمة التركيز ليقدموا أكثر من 100% في الميدان من أجل التأهل للنهائي.

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وأضاف: «بني ياس طوى صفحة مباراة خورفكان الأخيرة في الدوري، ونتيجتها بالخسارة لن تؤثر في الفريق بمباراة اليوم».

ومن جهته أكد فواز عوانة قائد بني ياس أن هدف فريقه هو حصد بطاقة التأهل وإهداؤها إلى إدارة وجماهير النادي.

وقال: «يتعين علينا بذل جهود كبيرة واللعب بروح الفريق الواحد من أجل الفوز، ونحن نمتلك الروح المعنوية والعزيمة والإمكانيات لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية».