شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري ولوان يؤكدان جاهزية «الملك» لمواجهة «الزعيم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة صعوبة مواجهة اليوم أمام العين، وقال: نتمنى تقديم مستوى جيد أمام العين، المباراة صعبة، نواجه فريقاً مميزاً ولديه خبرة جيدة، جماهير الفرق الأربعة يطالبون فرقهم بالبطولة وهذا حق مشروع للجميع، نتمنى أن نقدم مستوى مميزاً ونحقق الفوز.
وأكد العنبري جاهزية لاعبيه للمباراة وتركيزهم الكبير مؤكداً سعيهم لحسمها والتأهل للنهائي وقال: اللاعبون في قمة تركيزهم وجاهزيتهم وسنسعى للفوز، سنفقد جهود سالم سلطان وإيجور كورنادو في المباراة، سندخل المباراة بتوازن وحذر وأتمنى تقديم مباراة جيدة.
من جانبه أوضح لاعب الفريق لوان أن الفريق جاهز للمباراة وقال: تحضيراتنا تجري على أكمل وجه للمباراة، نعرف العين كفريق كبير صاحب إمكانات جيدة لعبنا أمامه في الدوري ونعرف مستواه العالي.
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