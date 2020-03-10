انطلاق منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2020 (الجولة الثانية) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ويشمل التنافس في الجولة الثانية على فئتين اثنتين الأولى لأسماك (الكنعد) والثانية لسمك (السكل)؛ حيث اكتملت يوم أمس الاثنين، عملية التسجيل واستلام الملصقات الخاصة بالحدث قبل بدء المسابقة اليوم، وكذلك الاطلاع على اللوائح والشروط التي أعدتها اللجنة المنظمة في كراسة خاصة.

وتحظى منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك في الجولة الثانية بدعم ورعاية المؤسسات الوطنية، ومن بينها دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) ومراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصن أند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

ويصل مجموع جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك في الجولة الثانية التي تبدأ اليوم إلى مبلغ 280 ألف درهم؛ حيث تقدم اللجنة المنظمة بالنادي مبلغ 165 ألف درهم كجوائز نقدية للفائزين في الفئتين، فيما تسهم شركة (دلما مارين) بمبلغ قدره 65 ألفاً.

وقال أيوب الخاجة رئيس شركة «دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية» إنهم سعداء في شركة دلما مارين، بالتعاون والشراكة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل إنجاح منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك من خلال الجولتين الأولى في شهر يناير الماضي، والثانية التي تبدأ اليوم حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح أن هذا التعاون جاء لإنجاح الشراكة المجتمعية وإسهاماً من مؤسسته في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات والأنشطة، خاصة أن رياضة صيد الأسماك ترتبط مع عمل المؤسسة؛ حيث تخدم شركة دلما هذا القطاع من سنوات لذلك تقدم الدعم المطلوب من منطلق حرصها المستمر على تحفيز مختلف شرائح المجتمع للممارسة هذه الهواية المحببة لأهل المنطقة.