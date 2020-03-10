قمة مغربية في نصف نهائي «الكونفدرالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، مواجهة مغربية خالصة بين نهضة بركان، وصيف بطل الموسم الماضي، وحسنية أغادير، بعدما حسما تأهلهما إلى المربع الذهبي، على حساب المصري بورسعيد والنصر بنغازي الليبي على التوالي.

وفي المواجهة الثانية، سيلتقي بيراميدز المصري الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي، مع حوريا كوناكري الغيني الذي أطاح بأنيمبا النيجيري.

وتقام مباراتا الذهاب في 3 مايو في القاهرة وبركان، والإياب في 10 منه في كوناكري وأغادير، على ان تلعب المباراة النهائية في 24 مايو.

وسيؤكد الاتحاد القاري في اجتماعه، الخميس المقبل، إقامة النهائي في العاصمة المغربية الرباط لكونها المرشحة الوحيدة لاحتضانها.

وأمام مدرجات خالية بسبب الخشية من تفشي فيروس كورونا المستجد في ملعب بركان، قاد العربي الناجي الفريق البرتقالي إلى الفوز على المصري بورسعيد بتسجيله هدف المباراة الوحيد (40). وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهاباً.

وفي أغادير، استطاع حسنية أغادير تجديد فوزه على ضيفه النصر الليبي 2-صفر على ملعب أدرار الذي غاب عنه الحضور الجماهيري أيضاً،وكان الفريق المغربي قد اكتسح النصر ذهابا 5-صفر في القاهرة.

وتأهل بيراميدز رغم خسارته أمام زاناكو الزامبي صفر-1 على ملعب الدفاع الجوي، وذلك لفوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة.