تميمة واتفورد تدافع عن نفسها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم جاريث إيفانز الذي يمثل تميمة نادي واتفورد منذ 2008 أن الغريم كريستال بالاس عرض حياته للخطر عندما بث شريط فيديو له بدون غطاء الرأس على الشاشة الرئيسية في ملعب كريستال بالاس، سيلهرست بارك، أثناء مواجهتهما السبت الماضي والتي انتهت بفوز كريستال 1- صفر. الخلاف بين تميمة واتفورد وفريق النسور يعود لعام 2016 عندما رمى التميمة نفسه أمام جناح بالاس ويلفريد زاها للسخرية من سقوطه السهل عند كل التحام. ودافع ايفانز عن تصرفه حينها وقال: «مر زاها من جانبي عندما كان متوجها للنفق وكان المشجعون يصرخون» يا غطاس «لذا رميت بنفسي أرضا أمامه ثم نهضت وسمعت المشجعين يتفاعلون معي فرميت نفسي مجددا. تغيرت حياتي بعدها قليلا بعد غلق حسابي في مواقع التواصل وجعل حسابي على انستجرام خاصاً». ودفع التطور الأخير إيفانز للكتابة على تويتر: «عدت للمنزل، بذل نادي كرة محترف جهوداً كبيرة لتعريض سلامتي للخطر، حتى أصدقائي الذين يشجعون كريستال بالاس وصفوا بث شريط الفيديو بالمخجل. ووصف هودجسون مدرب كريستال بالاس ما فعله النادي ب «المشين».