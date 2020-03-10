الأردني موسى يتوج ببطولة رأس الخيمة للجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الأردني وحامل السترة الخضراء بالموسم السابق موسى شناعة الجولة الثامنة لبطولة أساتذة الشباب المفتوحة للجولف، بقوة وحقق المركز الأول ليتصدر الترتيب العام للبطولة، وحل الجنوب إفريقي تيان لبوسشانح ثانياً، وجاء ثالثاً البلجيكي فيغو سورنسون، وأقيمت الجولة على ملاعب نادي الحمراء للجولف برأس الخيمة، وعلى مدى يومين، وبمشاركة أكثر من 55 لاعباً من البنين والبنات من مختلف الجنسيات من المقيمين ومن خارج الدولة يستهدفون الحصول على نقاط التصنيف العالمي. وتأتي هذه البطولة التي تحمل اسم بطولة أساتذة الشباب المفتوحة للجولف وتنظمها شركة تنظيم فعاليات الجولف والمقامة على عدة ملاعب في الإمارات في باكورة موسم 2019-2020، حيث تقام البطولة على مدار 10 جولات بواقع جولة واحدة كل 3 أسابيع.

وفي منافسات فئة الشباب (صافي) حقق المركز الأول اللاعب هاشم شناعة (9 أعوام)، تلاه بالمركز الثاني الإنجليزي آدام كامبل (12 عاماً)، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله كلبت (12 عاماً).

وحقق لاعب منتخب الإمارات للناشئين عبدالله كلبت إنجازاً كبيراً بتحقيقه إصابة بالحفرة من ضربة واحدة.

وفي فئة السيدات (عام) حققت المركز الأول اللاعبة اليابانية ساكورا كاواكامي، وحلت ثانية الإنجليزية كاتي بيبي، وجاءت ثالثة الإنجليزية لارا الشايب، وفي منافسات فئة (الصافي) فازت بالمركز الأول اللاعبة الهندية سنسكريتي مليلا، وحلت ثانية الفلبينية جيمي كاميرو، وجاءت ثالثة الإنجليزية ليلي بريكن.

وعقب ختام المنافسات قام كل من علي كلبت المدير العام للشركة المنظمة، وعبدالله شناعة المدير التنفيذي للشركة، بتتويج الفائزين باحتفالية متميزة شهدت حضور المشاركين وأولياء أمورهم.

وقال علي كلبت: «فخورون بتنظيم الجولة على هذا المستوى، وهي من أكبر الجولات بالمنطقة تحت التصنيف العالمي؛ حيث قمنا بتوسيع نطاق الجولة لنكون الأوائل بتنظيم جولة تحت التصنيف العالمي بإفريقيا في جمهورية مصر الشقيقة، كما كنا الأوائل بتنظيم الجولة بالشرق الأوسط بدولة الإمارات، كما قمنا بتمديد الجولة لسلطنة عمان الشقيقة، ونحن بصدد تمديدها لتشمل دولاً أخرى».