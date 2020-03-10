شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يعاني ضربتين في الرأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
تعرض النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لمزيد من الضغوط، بعد تلقي ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي الهزيمة الثانية في ثاني مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم أمام دي سي يونايتد (2-1). وافتتح رودولفو بيزارو التسجيل لفريق بيكهام في الدقيقة الثانية من المباراة من على بعد 12 ياردة بعد تمريرة من لويس مورجان، وظن إنتر ميامي أنه تقدم بهدف آخر قبل أن يلغي «الفار» الهدف ويطرد رومان توريس للمسه الكرة بيده وتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة الذي كان يلعب فيه واين روني. وحاول بيكهام الخروج من المباراة بأقل الخسائر، إذ لم يوجه دعوة للمقربين منه لحضور المباراة الثانية، كما فعل بالمباراة الأولى أمام فريقه السابق لوس أنجليس جالاكسي. وكشفت «الصن» عن دفع بيكهام ربع مليون جنيه إسترليني لتغطية نفقات سفر 16 فرداً من العائلة والأصدقاء المقربين لمدينة لوس أنجليس بالدرجة الأولى. ووقع بيكهام سفير ماركة الأزياء «كنت أند كروين» في ورطة أخرى بعد الكشف عن تصنيع ملابس الماركة الإنجليزية الشهيرة التي ذاع صيتها بفضل مسلسل «بيكي بلندرز» على «نتفليكس» في الصين وتركيا وليس في إنجلترا. وانتشر فيديو شخص في السوشيال ميديا اشترى ملابس الماركة: «شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما رأيت «صنع في الصين».
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