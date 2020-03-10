هلال يحصل على شهادة الكفاءة في الإدارة من المعهد الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح المعهد الأمريكي للدراسات الاحترافية، مؤخراً، «شهادة الكفاءة في الإدارة» إلى عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ويعد المعهد إحدى الهيئات المهنية الرائدة على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم درجات الاعتماد لمؤسسات التدريب والشركات ومنظمي المؤتمرات والفعاليات والجامعات والكليات والإدارات الحكومية، وكذلك للمدربين والمتحدثين للعامة؛ لاكتساب الاعتراف، وإقامة علاقات مهنية متميزة، كما يعد اعتماد المعهد الأمريكي طريقاً أساسياً يستدل به على مزودي التدريب والمدربين؛ لتوفير تدريب متميز؛ لذلك يقدم العديد من البرامج التدريبية؛ من ضمنها برامج الإدارة، والتي تركز على الحياة المهنية بأعلى مستوى من التميز المهني وبمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية؛ لإعداد خريجين بخبرات واقعية.

وقال عيسى هلال: تعد هذه الشهادة إضافة جديدة للخبرات القيادية والإدارية، وتسهم في تسخيرها في خدمة الإمارة الباسمة على المستوى الرياضي والإداري بشكل عام، والمجلس بشكل خاص، نحن حريصون في مجلس الشارقة الرياضي على تسخير كل الخبرات التي نكتسبها من أجل العمل على تطوير الإمارة الباسمة في مختلف المجالات، وبذل كل الجهود؛ من أجل تقديم رسالتنا والمساهمة في النهضة الرياضية والمشاركة في ترجمة الجهود؛ من خلال التأهيل العلمي والإداري والأكاديمي المستمر وهو بدوره ينعكس على واقع العمل الرياضي في الإمارة؛ حيث تحتاج الرياضة أيضاً للتخطيط الإداري السليم، بما ينعكس على تميزها بشكل أكبر؛ من خلال هذا الجانب الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التميز في العمل الرياضي بشكل عام، لاسيما وأن الإمارة تضم كفاءات إدارية عالية وقيادات تتمتع بخبرة واسعة على مستوى الرياضة تسعى لأن تترك بصمتها في صناعة مستقبل مشرق للرياضة.