فائز بمسابقة مواهب كروية عمل «دوبلير» لرونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

قبل 10 سنوات شارك بن جرينهاله وكان عمره 17 عاماً، في برنامج «فوتبول نكست ستار» لاكتشاف المواهب الكروية وكان الجناح المتميز في التسديد بالقدم اليسرى في المسابقة من بين الفائزين بجائزة التحكيم التي ترأسها جيمي ريدناب، وكانت عبارة عن 6 أشهر مع نادٍ محترف، ووقع الاختيار على إنتر ميلان بقيادة البرتغالي مورينيو، وهو في طريقه لحصد الثلاثية التاريخية للأفاعي.

يدرب بن في أمسيات الثلاثاء، الآن، فريق ناشئة كورنثيان، وهو نادٍ في مزرعة بمقاطعة كنت الريفية جنوب شرقي إنجلترا، مقارنة بواقع بعيد عن الشهرة التي اكتسبها في الماضي ووصلت به للعمل دوبلير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعلق: «صورت إعلانات ترويجية في سن 16، وكانت تحركاتي تشبه رونالدو، حرصت على أن أكون مثله وانتهى بي الحال للاقتراب منه«.

وتابع بن: «عندما كان في مانشستر يونايتد كان يمتلك فراغاً أكثر من الآن، كنا نلعب الكرة 3 ساعات ويريني مهاراته. كنت أعمل موديلاً في شركة «سيليكت سبورتس أرتيستس» واستعانوا بي كي أكون دوبلير لرونالدو. عملت دوبلير لدييجو كوستا، لكنني لم أكن سعيداً بالمهمة. كان طفلاً بجسم رجل، ولهذا السبب أعتقد أن تشيلسي تخلص منه، كونتي لم يستطع السيطرة عليه».

وعن فوزه بجائزة التحكيم قال بن: «كنت محظوظاً؛ إذ لاحظ جيمي ريدناب شيئاً في مهاراتي، أعطاني رقم هاتفه وكنا نتحدث كثيراً».

شارك في المسابقة 2000 لاعب هاوٍ تقلصوا في آخر التصفيات إلى عشرة لاعبين تحت مقص مدرب ناشئة الإنتر ماركو مونتي، من ضمنهم بن. حلق اللاعبون إلى إيطاليا لمدة 7 أسابيع بعقد واحد في موسم 2009 2010. ويضيف بن: «أقمنا في سكن كبير، كنا صغاراً نعيش الحلم. جميع لاعبي الإنتر كانوا يحترمون مورينيو، فمن لا يعجبه يتجمد على الدكة وأنا حصلت على ميدالية دوري الأبطال أسوة بلاعبي الإنتر».

وروى بن ما شاهده عن بالوتيلي وقال: «كان بالوتيلي في سن 19، أكبر مني بقليل. لم يستطع التكيف مع فكرة الجلوس على الدكة. شارك 15 دقيقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، وبعد الفوز 3-1 بصق على قميصه ورماه أرضاً. صدمت وقلت في نفسي هل هو مجنون؟».

لم يتمكن بن من البقاء في الإنتر، لكنه استمتع بتجربة إعارة في نادي كومو (درجة ثالثة) وتعلم الإيطالية، لكن الأزمة المالية والتلاعب بالنتائج أطاحا أحلامه في الاستمرار، ويعلق: «جاءني زميل وقال لي يجب أن نتعادل في المباراة»، ثم قال: «ليس فعلاً»، لكن انتهت المباراة بالتعادل، ربما كان بعض اللاعبين متورطين بالتلاعب. تنقل بن بين الأندية الصغيرة ليصل مجموع الأندية التي لعب فيها 11 نادياً، لكن دون أن يكون اسمه في التشكيلة إطلاقاً، ويلعب حالياً في تونبريدج أنجليس في الجنوب بعقد إعارة من دارتفورد ويحلم بالتدريب.