بطولة معهد دبي القضائي تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الدور الأول من بطولة خماسيات كرة القدم التي ينظمها معهد دبي القضائي، وانطلقت البطولة على ملاعب المعهد في 17 فبراير وتستمر حتى 24 مارس، بمشاركة 24 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وستقام مباريات دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب، وتنطلق يوم الأحد المقبل حيث يواجه هيئة كهرباء ومياه دبي التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويجمع اللقاء الثاني بين القيادة العامة لشرطة دبي وديوان سمو الحاكم، وستلعب الإدارة العامة للدفاع المدني أمام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وستقابل هيئة الطرق والمواصلات فريق مطارات دبي، بينما سيلعب فريق تعاونية الاتحاد مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتلتقي بلدية دبي والنيابة العامة في دبي، و دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وجمارك دبي، واقتصادية دبي مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 18 مارس، ونصف النهائي 22 مارس، على أن يكون النهائي يوم 24 مارس.