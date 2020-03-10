ليستر سيتي يعود إلى نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي

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عاد ليستر سيتي الى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الاربع الاخيرة وتغلب على ضيفه استون فيلا صاحب المركز قبل الاخير 4-صفر في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم الاثنين.

وعزز ليستر رصيده في المركز الثالث برصيد 53 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن تشلسي الرابع.

وكان ليستر تعادل في مباراتين وخسر مثلهما في المراحل الاربع الاخيرة، وترافقت هذه النتائج المخيبة مع غياب هدافه جيمي فاردي الذي شارك في صفوفه منتصف الشوط الثاني بعد تعافيه من اصابة بتمزق عضلي وسجل هدفين.

واستغل هارفي بارنز خطأ فادحا من حارس استون فيلا الاسباني المخضرم بيبي رينا الذي خرج بعيدا خارج مرماه فراوغه وسدد الكرة بيد مدافعين داخل الشباك (40).

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وشارك فاردي في الدقيقة 59 بدلا من المهاجم النيجيري كيليشي ايهياناتشو وبعدها بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها فاردي لينفرد مجددا بصدارة ترتيب الهدافين مع 18 هدفا بعد ان لحق به مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ خلال غيابه.

ورفع فاردي رصيده الى 19 هدفا عندما اضاف الهدف الثالث (79) ثم اختتم بارنز مهرجان الاهداف قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ملخص المباراة: