الحكومة الايطالية تقرر تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلن رئيس حكومة ايطاليا جيوسيبي كونتي تعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) مساء الاثنين من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك" من دون ان يتطرق الى مصير المباريات التي ستخوضها الاندية الايطالية في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الاسابيع المقبلة، ولا الى الرياضات الاخرى.

مواضيع قد تهمك :