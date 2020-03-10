أعلن رئيس حكومة ايطاليا جيوسيبي كونتي تعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) مساء الاثنين من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك" من دون ان يتطرق الى مصير المباريات التي ستخوضها الاندية الايطالية في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الاسابيع المقبلة، ولا الى الرياضات الاخرى.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الايطالية تقرر تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.