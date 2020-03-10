دورة ميامي ستقام في موعدها المحدد رغم فيروس كورونا

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أكد منظمو دورة ميامي لكرة المضرب الاثنين انها ستقام في موعدها المحدد، وذلك بعد يوم واحد من الغاء دورة انديان ويلز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مقتضب نشره المنظمون على تويتر أن الاستعدادات للدورة التي تقام في الفترة بين 23 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل "تمضي قدما كما هو مقرر".

وقال البيان "ان السلامة مازالت على رأس الاولويات، ونحن نراقب وضع فيروس "كوفيد-19، عن كثب مع المسؤولين المحليين والحكوميين والفيدراليين والمنظمات الصحية في الفترة التى تسبق الدورة (...) بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع دورتي المحترفين والمحترفات بأفضل الممارسات الموصى بها ونتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض عن كثب لتوفير بيئة آمنة للمشجعين واللاعبين والموظفين".

ويأتي هذا البيان بعد أقل من 24 ساعة من تصريح منظمي دورة انديان ويلز أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، حول إلغائها، قبل يومين من بدء المنافسات الرسمية.

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وقال المسؤولون أنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بالكامل بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حال طوارئ صحية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في منطقة وادي كواتشيلا الواقعة الى الشرق من مدينة لوس أنجليس.

وكان منظمو انديان ويلز أكدوا قبل أيام عزمهم على إقامة الدورة كما هو مقرر، على ان يترافق ذلك مع تعزيز إجراءات الوقاية والتعقيم، مثل التشدد في إجراءات التنظيف وارتداء الفتية والفتيات المكلفين جمع الكرات وكل الموظفين والمتطوعين، قفازات واقية.

واكدت السلطات الصحية فى فلوريدا الجمعة وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وهما اول حالة وفاة اميركية خارج ولايتي واشنطن وكاليفورنيا الواقعتين على الساحل الغربي.

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