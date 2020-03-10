فوز النادي الأهلي على فريق أسوان لكرة القدم

استطاع فريق الشباب لكرة القدم في النادي الأهلي لمواليد عام 1999 بالفوز على فريق أسوان بهدفين نظير هدف واحد في المباراة التي أقيمت في محافظة أسوان فيوم الأحد تبعاً لمنافسات الجولة رقم 27 من دوري الجمهورية لجميع الشباب في الجمهورية.

وكان تشكيل الفريق كالآتي، حرس المرمي اللاعب أحمد طارق وكان الدفاع كلاً من فارس طارق وعادل زينهم وإبراهيم السيد ومصطفى إلياس والوسط كلاً من اللاعب عبد الرحمن أشرف ومحمد فخري ومحمد شكري وصالح نصر إما الهجوم كلاً من فهد جمعة واللاعب مصطفى فوزي، وفي الشوط الثاني تم الاكتفاء بتبديل لاعب واحد وهو اللاعب أحمد السيد بدلاً من اللاعب فهد جمعة.