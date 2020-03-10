الموعد النهائي لمباراة فريقي طنطا ووادي دجلة

قام نادي طنطا بتلقي خطاب من اتحاد كرة القدم بالتأكيد على موافقتهم بتعديل موعد مباراة طنطا ووادي دجلة على أن يكون موعد المباراة في الساعة سابعة ونصف مساءاً بدلاً من الساعة الثالثة عصراً وذلك باعد أن استطاعت إدارة طنطا بتطبيق كل الشروط من أجل إقامة جميع مباريات الفريق.

وقامت اللجنة من اتحاد كرة القدم بالعمل على متابعة استاد نادي طنطا في عصر اليوم وذلك من أجل التأكيد من تنفيذ جميع الإجراءات والطلبات لجنة التحكيم والقيام بوضع كاميرات فيديو داخل استاد طنطا لمتابعة كافة أحداث المباراة وتوفير مكان لوقوف عربة الفيديو داخل الاستاد لمتابعة أحداث المباراة أول بأول وتم العمل أيضاً على تعديل موعد تدريبات الفريق.