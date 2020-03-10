4 أندية أوربية تتنافس على خدمات شناوى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائي يقدمه محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني هذا الموسم، ليحافظ على مكانته كحارس أول لفريقه ولمنتخب الفراعنة، وساهم محمد الشناوى بشكل كبير في انتصارات الأهلي هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وتلقى محمد الشناوى العديد من العروض الأوربية مع انطلاق هذا الموسم إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعاً نظراً للحاجة لخدمات الحارس الدولي، وتم ارجاء مناقشة هذا الأمر لنهاية الموسم، كما تم مطالبة اللاعب بعدم الالتفات أو التفكير فى هذه العروض.
ووفقاً لمصدر مقربة من محمد الشناوى فأنه تلقى 4 عروض أوربية من أندية برتغالية وهولندية وفرنسية، وصل أعلى عرض فيهم لمبلغ 5 ملايين يورو.
ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولى بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التى قام بها، خاصة بعدما تم رفض عدة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية، وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزى، ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطنى هذا الموسم الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية، وإن كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولى.
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