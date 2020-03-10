شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد ترتيب الأوضاع فنيا بعد التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الجهاز الفني لفريق نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يسعى إلى ترتيب الأوضاع الفنية للفريق بعد النجاح في التأهل الأفريقي إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 2 بمجموع لقائى الذهاب و الإياب .

يستعد الفريق الأبيض إلى مواجهة الإتحاد السكندري في الدور الثاني بالدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بعد إنهاء صفحة التأهل لنصف نهائى دوى أبطال أفريقيا مؤقتا و يرصد السابع كيفية ترتيب كارتيرون للأوضاع الفنية للزمالك في التقرير التالى :

يرغب كارتيرون في إراحة بعض اللاعبين خلال المرحلة المقبلة خوفا من تعرضهم للإجهاد أمثال محمد أوناجم و حازم إمام و الحارس محمد أبو جبل الذى شارك بصفة أساسية في مباريات الفريق السابقة و نجح في إثبات نفسه بقوة .

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خاصة أن المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، يخوض جلسات علاجية وتأهيلية فى صالة جيمانزيوم النادى، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبى للتعافى من إصابة الركبة التى يعانى منها والتى تعرض لها مؤخراً، كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فقرة تأهيلية لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق عقب أدائه تدريبات الجرى حول الملعب.

كما يرغب كارتيرون بقوة في إعطاء فرحة لمشاركة الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " العائد من الإصابة ، وقد يظهر أساسيًا في اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى.

لا سيما و أنه أيضا من المحتمل ظهور الثلاثى محمد عبد السلام و أحمد عيد و محمد عنتر مع الفريق في المرحلة المقبلة في ظل خطة إعطاء الفرص للاعبى الدكة خلال المرحلة المقبلة .