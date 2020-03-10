شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: كلمت "الشيشيني" علشان أروح الزمالك.. وميسى بيسمع "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن شاكوش، إنه عرض نفسه للانضمام فى صفوف نادى الزمالك ولكن الظروف منعته من الانضمام للزمالك.

وأكد شاكوش في تصريحات تليفزيونية : "كلمت كابتن سامي الشيشيني وقالي تعالى اختبر في التدريبات العصر ولكن كان عندي ظروف ولم أذهب للاختبارات".

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وقال شاكوش، إن الأرجنتيني لينويل ميسي، نجم صفوف برشلونة الإسباني، من المعجبين بأغانيه، مؤكداً "ميسي من المعجبين بفني وبيسمع بنت الجيران في سيارته".

وكان ضياء السيد، نجم الأهلى الأسبق، قد داعب حسن شاكوش مطرب المهرجانات بعد تأكيد الأخير أنه رحل عن الأهلى بسببه. وكتب ضياء السيد عبر حسابه على تويتر، "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد، لكن اللى عايز يدمرك الأستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".

وقال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، إنه كان لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات، مضيفا، "كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس