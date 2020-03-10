شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جنتلمان يُبقى فايلر مع الأهلى.. وحالة وحيدة لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد صعود الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه ذهاباً في القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل 1-1 في جنوب أفريقيا.

وفاتح محمود الخطيب رئيس الأهلي فايلر في ملف استمراره مع الفريق في الموسم المقبل خلال تواجدهما سوياً في جنوب افريقيا، من خلال تفعيل بند الموسم الثاني في عقده وهو الأمر الذي رحب به فايلر حتى هذه اللحظة.

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وينص عقد فايلر مع النادى الأهلى على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الحالى حال حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الأفريقى بسبب النتائج الجيدة التى يحققها المدرب السويسرى مع الفريق منذ توليه المهمة فى بداية الموسم.

فايلر منح الخطيب اتفاق جنتلمان باستمراره مع الفريق بعد تعديل عقده ورفع قيمته، إلا أنه طلب إرجاء الأمر لنهاية الموسم خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغرى من دوريات خليجية وبالتحديد فى الإمارات، والتى سيحصل فيها على أضعاف راتبه فى الأهلي، وبالتالي سيكون من الصعب وقتها استمراره خاصة وأنه يحترف كرة القدم وهي مصدر رزقه، وبالتالى ليس من المنطقي أن يرفض ضعف الراتب الذى سيحصل عليه مؤكداً فى الوقت ذاته أن للأهلي الأولوية في حالة تساوى العروض المادية.