شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبو جبل يبكى على الهواء فى " أون تايم سبورت " بسبب والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في نوبة البكاء علي الهواء أثناء لقائه في برنامج ملعب أون تايم الذي يعرض علي قناة اون تايم سبورت.

ودخل أبو جبل في نوبة بكاء بعدما وجه له سيف زاهر مقدم البرنامج سؤالا حول والدته والضغوط التي كان يعاني منها أبو جبل مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

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وعن عودته للزمالك، قال محمد أبو جبل إنه عاد للزمالك بمكالمة هاتفية من المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك، وقام بالتوقيع علي بياض دون معرفة عدد السنوات ولا المستحقات التي سيحصل عليها في الموسم الواحد.

وعن الفوز بلقب السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي قال أبو جبل إنه تراهن مع شقيقه مصطفى قبل المباراة أن الزمالك سيحصل علي اللقب ولكن شقيقه راهن أن الزمالك سيخسر، وفي النهاية كسب أبو جبل الرهان بفوز الزمالك علي الترجي التونسي.

كما تحدث أبو جبل عن شائعة خناقته مع حازم أمام وفرجاني ساسي زملائه قبل السفر لتونس مؤخرا، قائلا: كلها شائعات وأنا لم أتشجار مع أحد وأكبر دليل إني توجهت لمطار القاهرة في السفر في سيارة فرجاني ساسي نفسه.