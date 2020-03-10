شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعليق مفاجئ من الزمالك على قرار منع التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قال في تصريحات قبل ساعات، إن فيروس كورونا لا يفرض إجراءات غير عادية على بطولة الدوري المصري وغيرها من المسابقات في كافة الألعاب.

وأضاف الوزير "هناك لجنة من مجلس الوزراء تتابع كافة الأمور، وحتى تاريخه، لا يوجد خطة لاستعداد فوق العادة في مصر، وذا وجدت أي أمور اضطرارية سنقوم بالإجراءات بشكل سريع جدا".

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وشدد أشرف صبحي "لا يوجد ما يستدعي أو تعليمات بإجراءات غير عادية حتى الآن، لدينا أجندة بطولات، وستقام بطولة الدوري بنفس الشروط والمواصفات التي تسير عليها منذ بداية الموسم الجاري".

واستدرك "لكن نقوم أيضا بدور التوعية بندوات من خلال إدارة الطب الرياضي بوزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة".

واستكمل "نقوم بالتوعية أيضا مع كل الاتحادات الرياضية ليلتزم بها كل مدرب أو إداري أو لاعب في حال السفر للخارج أو التعامل الطبيعي داخل الأندية".

وأشار أشرف صبحي "كل الأمور والمعدلات طبيعية في مصر حتى تاريخه".

وبشأن إلغاء المباريات الودية للمنتخب الأولمبي في معسكر الإمارات بسبب فيروس كورونا، قال الوزير "الأمر ليس أزمة لنا بل كل المنتخبات تمر بنفس الظروف، إنها إجراءات على مستوى العالم، هناك دول تعاني من معدلات أكبر، ودول أخرى ألغت المدارس، ودول أخرى تدرس إلغاء بطولة الدوري".