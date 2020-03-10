شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آليو بادجى مهاجم الأهلى يتفاعل مع مهرجان بنت الجيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النادى الأهلى ، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" للاعبه السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، خلال استماعه وتفاعله على لأغنية بنت الجيران لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من جمهور المارد الأحمر.

النادى الأهلى، علق على الفيديو قائلاً :"هذا ما يفعله بادجي في وقت فراغه للتأقلم سريعاً مَن مِن أصدقائك مثل بادجي ".

يشار إلى أن السنغالى آليو بادجي، أشار إلى أن التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى خطوة كبيرة ومهمة على طريق التتويج بلقب دورى الأبطال، مشيراً إلى أن الأهلى اجتاز عقبة قوية على طريق التتويج الأفريقى فى ظل الإمكانيات العالية التى يمتلكها النادى.

وأضاف بادجى أن الأهلى قدم مباراة جيدة أمام صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره، وكان الأقرب لتحقيق الفوز لولا سوء الحظ الذى صادفنا فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد الأهلى بمجموع اللقاءين بعد فوزه فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتابع المهاجم السنغالى، «أشعر بسعادة كبيرة لأنني شاركت أساسياً أمام صن داونز، ولم أعرف ذلك إلا بعد تناول الإفطار يوم المباراة وهو ما أسعدنى للغاية؛ لأنه أكد ثقة الجهاز الفنى فى قدراته خلال هذه المباراة المهمة، وأنا لاعب محترف، ولابد أن أكون مستعدا للمشاركة فى اى وقت؛ سواء أساسيا أو احتياطيا"، وأضاف بادجي، «أتمنى أن تكون مشاركتى أساسيا فى مباراة صن داونز بداية للمشاركات كثيرا خلال الفترة المقبلة".

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وتابع المهاجم السنغالى، «أرى أن الأهلى فرصته الأكبر والأقرب لحصد اللقب الأفريقى بنسبة لا تقل على 70 %، وإذا نظرنا للفارق بين تاريخ الأهلى وقدرات لاعبيه وبين باقى الأندية الثلاثة التى صعدت للدور نصف النهائى وهى الوداد المغربى والرجاء المغربى والزمالك سنجد أن كفة الأهلى هى الأرجح».