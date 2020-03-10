شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ينضم لمعسكر الزمالك فى مواجهة الاتحاد رغم التأخر فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، إلى معسكر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، يوم الخميس المقبل، رغم تأخره فى العودة إلى الأبيض لحصوله على إذن من الجهاز الفنى بالتواجد مع أسرته بعد الانتهاء من مواجهة الترجى التونسى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

من المقرر، أن يشارك فرجانى ساسى فى تدريبات الأبيض قبل مباراة الاتحاد السكندرى بـ 24 ساعة، فيما سيحدد الجهاز الفنى للأبيض، إمكانية الدفع به من عدمه وفقًا لحالته الفنية فى التدريب الأخير قبل المباراة، وجاء هذا القرار خاصة أن الفريق سيدخل فى معسكر ممتد بالإسكندرية عقب مباراة الاتحاد السكندرى ويستمر حتى مباراة المصرى التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث ستُقام المباراتين على ستاد المكس بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى ومن بعده المصرى البورسعيدى، لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.