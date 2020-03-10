أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 9/3/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 9/3/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها اقتراب أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء. "الصورة أبلغ من ألف كلمة"..هذا ما أوضحته صورة أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى فى عناقه لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال التدريب الأخير للفريق الأحمر فى جنوب أفريقيا. سيطرت روح التفاؤل والآنتصارات على لاعبى الزمالك خلال تدريب ألفريق الذى أقيم اليوم عقب العودة من تونس أول أمس ، والتاهل للدور قبل النهائى فى دورى ابطال افريقيا على حساب الترجى التونسي. الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله بالدورى تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى . اتحاد الكرة ردًا على صور نقل أجهزة الـvar: "مانعرفش حاجة ومسئولية الشركة" علّق مسئولو اتحاد الكرة، على الصور المتدأولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تظهر نقل أجهزة الـvar إلى الملاعب على عربات نصف نقل. Advertisements قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وفخر الدين يوسف سيخضعان للاشعة اليوم. يعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة الآن مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. أسفرت مباريات الجولة الـ 17 للمجموعة الثانية فى دورى القسم الثانى عن فوز الداخلية على مضيفه كوكاكولا بهدفين دون رد على ملعب الشرطة ليرتفع رصيد ألفائز إلى 31 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة حاضر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاعبى نادى بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية ألفار فى مباريات الدورى الممتاز بعد إقرارها رسميا من قبل اتحاد الكرة مع بداية لقاءات الدور الثانى للمسابقة. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الغد بين المقأولون وطلائع الجيش، ويستضيف فريق المقأولون العرب نظيره الطلائع فى تمام الخامسة عصر غد الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى فى مواجهة صعبة للفريقين . أرسل الاتحاد المصرى للجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، طلباً إلى الاتحادين الأفريقى والدولى للعبة، يطلب فيها استضافة البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 19 أبريل المقبل.

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