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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 9/3/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها سيطرت روح التفاؤل والانتصارات على لاعبى الزمالك خلال تدريب ألفريق الذى أقيم اليوم عقب العودة من تونس أول أمس ، والتاهل للدور قبل النهائى فى دورى ابطال افريقيا على حساب الترجى التونسي. سيطرت روح التفاؤل والآنتصارات على لاعبى الزمالك خلال تدريب ألفريق الذى أقيم اليوم عقب العودة من تونس أول أمس ، والتاهل للدور قبل النهائى فى دورى ابطال افريقيا على حساب الترجى التونسي. الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله بالدورى تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى . اتحاد الكرة ردًا على صور نقل أجهزة الـvar: "مانعرفش حاجة ومسئولية الشركة" علّق مسئولو اتحاد الكرة، على الصور المتدأولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تظهر نقل أجهزة الـvar إلى الملاعب على عربات نصف نقل. Advertisements قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وفخر الدين يوسف سيخضعان للاشعة اليوم. "الصورة أبلغ من ألف كلمة"..هذا ما أوضحته صورة أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى فى عناقه لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال التدريب الأخير للفريق الأحمر فى جنوب أفريقيا. يعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة الآن مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. أسفرت مباريات الجولة الـ 17 للمجموعة الثانية فى دورى القسم الثانى عن فوز الداخلية على مضيفه كوكاكولا بهدفين دون رد على ملعب الشرطة ليرتفع رصيد ألفائز إلى 31 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة

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