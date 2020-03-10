شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق حملة لتعريف المجتمع بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بقيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتحضير لحملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا، والعمل على وضع خطط استباقية تحضيرية على مستوى مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية.

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أكد أشرف صبحي على أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شبابي ورياضي مصر للعمل علي تقليل الإصابة والوقاية من المرض، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.