شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر ضم جميع اللاعبين بدون المصابين لمواجهة الاتحاد بسبب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إقامة معسكر ممتد بداية من يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، بالإسكندرية، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر، أن يتم ضم فيه جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أن يُقيم معسكر مغلق للفريق لحين الانتهاء من مباراة المصرى، بدلاً من خوض مباراة الاتحاد السكندرى والعودة إلى القاهرة ثم السفر مرة أخرى للإسكندرية لخوض مباراة المصري المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، خاصة أن المباراتين ستُقامان فى الإسكندرية.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى ومن بعده المصرى البورسعيدى، لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.