"واجهت ضغوطات كبيرة".. أبو جبل يبكي ويكشف كواليس عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، كواليس انضمامه للفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم ينظر لأسماء حراس المرمى الموجودين حين قرر العودة إلى النادي.

وقال أبو جبل، في ضيافة "أون تايم سبورتس": "بدأت المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ثم أنهى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جميع الأمور المتعلقة بالصفقة".

وأضاف: "مرتضى منصور قال لي (الناس كلها بتكلمني عشان ترجع الزمالك أنت مابتكلمنيش ليه؟)، فقلت له نادي الزمالك بيتي".

وأكد: "قضيت مع سموحة أفضل سنين حياتي، وفرج عامر رئيس النادي لم يرغب في رحيلي، وكان ينظر إلى مبلغ الـ14 مليون جنيه سعر الصفقة أنه قليل، لكني ضغطت من أجل اللعب للزمالك".

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وأكمل: "وقعت للزمالك لمدة 3 سنوات على بياض، وخضت التدريبات دون معرفة مدة العقد أو الراتب الذي سأتقاضاه، واتفق معي مسؤولو النادي على أن كلنا سنكون مثل بعضنا البعض".

وتابع: "حين عدت للزمالك لم تكن صفقة محمد عواد قد تمت، لكني لم أنشغل بأي شيء، ولم أنظر أبدا لأسماء الحراس الموجودين سواء عبدالواحد السيد في البداية، أو محمود جنش أو محمد عواد".

وأوضح: "مجرد وجودي في الزمالك شرف كبير، اسم الزمالك يعطيك دافعا وشخصية وتاريخا لنفسك وتبذل أقصى ما لديك من أجل النادي، وإصراري على إثبات ذاتي وتقديم كل ما لدي لإسعاد الجماهير وراء العودة للزمالك".

وواصل: "مرّ على الزمالك حراس مميزون، والفريق حاليا يحتاج إلى أن يتواجد في صفوفه أربعة حراس مرمى على أعلى مستوى، وهو كان يرغب في تحقيقه المستشار مرتضى منصور ببناء قاعدة لحراس المرمى حتى لا يشعر بالقلق".

وأتم حارس الزمالك تصريحاته باكيًا: "واجهت ضغوطات كبيرة في حياتي خلال الفترة الماضية على المستوى الكروي والعاطفي، لكني تجاوزتها حاليا بفضل والدي ووالدتي اللذين وقفا بجانبي".