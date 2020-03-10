المحمدي يشارك في هزيمة رباعية لأستون فيلا أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنعش فريق ليستر سيتي حظوظه الأوروبية بفوزه الساحق على ضيفه استون فيلا برباعية نظيفة اليوم الاثنين في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المصري أحمد المحمدي بشكل أساسي في تشكيل أستون فيلا قبل أن يتم استبداله، بينما ظل مواطنه محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما توقف رصيد استون فيلا عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

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وحقق ليستر فوزه السادس عشر هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وثماني هزائم.

وتقدم هارفي بارنيس بهدف لليستر في الدقيقة 40 ثم أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 ثم سجل بارنيس الهدف الثاني له والرابع لليستر قبل خمس دقائق من النهاية.