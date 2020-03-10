فاردي ينفجر ويبتعد عن صلاح في صراع هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عزّز المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي تقدم فريقه ليستر سيتي في النتيجة أمام ضيفه أستون فيلا، في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ فاردي اللقاء من مقاعد البدلاء ثم شارك في النصف الساعة الأخيرة من المواجهة ليسجل الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة الـ63 من اللقاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ79 من المباراة.

وكسر صاحب الـ33 عاما بثنائيته الصيام التهديفي الذي لازمه في الدوري الإنجليزي منذ شهر ديسمبر الماضي، ليسجل هدفه الأول خلال العام الجاري 2020، حيث لم يعرف الطريق إلى شباك المنافسين على مدار 644 دقيقة لعبها في المسابقة.

ورفع فاردي رصيده إلى 19 هدفا لينفرد بصدارة هدافي بريميرليج، ويبتعد بفارق هدف عن الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وهدفين عن كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويسعى صلاح للاحتفاظ بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تُوج هدافا للمسابقة خلال الموسمين الماضيين بتسجيل 32 هدفا في (2017-18) و22 في (2018-19) بالتساوي مع زميله ساديو ماني وأوباميانج.

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يُذكر أن فاردي أصبح على بعد هدف وحيد من تسجيل هدفه رقم 100 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 99 هدفًا حتى الآن بقميص ليستر سيتي في المسابقة المحلية خلال 202 مباراة منذ الظهور الأول له في موسم (2014-15).

هدافو بريميرليج 2019-20 حتى الآن:

جيمي فاردي - 19 هدفا

بيير إمريك أوباميانج - 17 هدفا

محمد صلاح - 16 هدفا

سيرجيو أجويرو - 16 هدفا

داني إنجز - 15 هدفا