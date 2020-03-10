محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أعلنت الحكومة الإيطالية إيقاف دوري كرة القدم حتى يوم 3 أبريل المقبل ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
وباتت إيطاليا بؤرة الفيروس القاتل في أوروبا حيث اقترب عدد الإصابات بها من 10 ألاف حالة، وباتت تسجل معدل يومي ضخم من الإصابات.
وأعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عن قرار حكومته بتعليق كافة النشاطات في البلاد بما فيها الدوري الإيطالي بداية من صباح الثلاثاء.
وأعلنت إيطاليا عن عدة إجراءات أخرى من بينها إيقاف النشاط الدراسي، وأي تجمعات في أي مكان، وتحويل البلاد إلى محمية كبرى ضد المرض.
كما قررت الحكومة الإيطالية منع السفر منها وإليها إلا في حالات استثنائية فقط بموافقة من السلطات، وعبرت عن استعدادها للتدخل في أي وقت لمساعدة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف كل الأنشطة الرياضية في إيطاليا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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