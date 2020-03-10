شوبير: سأستعين باثنين من اتحاد الكرة السابق إذا خضت الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، والمرشح المحتمل على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، أنه سيستعين باثنين من أعضاء المجلس السابق إذا قرر خوض الانتخابات.

وأشار شوبير في تصريحات عبر إذاعة نجوم أف إم، إلى أن قراره بدخول الانتخابات المقبلة لم يتحدد بصفة نهائية، حيث أوضح أنه سيكون "وفقًا لظروف عمله".

وقال شوبير: "سأستعين باثنين فقط من أعضاء المجلس السابق لاتحاد الكرة المصري إذا قررت خوض الانتخابات المقبلة بشكل نهائي وسمحت ظروف عملي بذلك".

Advertisements

وأكمل: "لم أجد الاحترافية في الإدارة السابقة لاتحاد الكرة، وكذلك لم أجد الاحترام من جانب هاني أبو ريدة خاصة أننا لم نستطع التواصل معه في بعض الأوقات الهامة".

واختتم: "أعضاء المجلس السابق لم يتواجدوا في مقر الاتحاد خلال الأوقات المحددة لهم، بل أن بعضهم كان يقسم أيام الأسبوع، فهذا ثلاثة أيام وذاك بدلًا منه في الثلاثة أيام الأخرى".

وكان شوبير قد أعلن في تصريحات سابقة، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة على مقعد الرئاسة، في الوقت الذي ينوي هاني أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد الترشح بقائمة أخرى.