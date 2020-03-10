إقامة مباراة أولمبياكوس ضد وولفرهامبتون بدون جمهور بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيون- (د ب أ):

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إقامة مباراة اولمبياكوس اليوناني مع ضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي بدون جمهور.

ويلتقي أولمبياكوس مع وولفرهامبتون يوم الخميس المقبل في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكن يويفا قرر إقامة المباراة دون جماهير خوفا من فيروس كورونا.

وتقام أيضا مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير.

ولم تتوقف أثار فيروس كورونا عند هذا الحد بل امتدت لتطول مباراة روما الإيطالي مع اشبيلية الإسباني في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي حيث ستقام أيضا بدون جمهور.