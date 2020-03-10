محمد اسماعيل - القاهرة - نيون- (د ب أ):
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إقامة مباراة اولمبياكوس اليوناني مع ضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي بدون جمهور.
ويلتقي أولمبياكوس مع وولفرهامبتون يوم الخميس المقبل في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكن يويفا قرر إقامة المباراة دون جماهير خوفا من فيروس كورونا.
وتقام أيضا مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير.
ولم تتوقف أثار فيروس كورونا عند هذا الحد بل امتدت لتطول مباراة روما الإيطالي مع اشبيلية الإسباني في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي حيث ستقام أيضا بدون جمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة مباراة أولمبياكوس ضد وولفرهامبتون بدون جمهور بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.