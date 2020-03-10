بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يسقط برباعية أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تلقى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمي منتخب مصر أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه هزيمة ثقيلة من ليستر سيتي، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ووكرز، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد اللقاء تفوق واضح من فريق ليستر سيتي الذي حاول حسم اللقاء

مبكراً لتأمين النقاط الثلاثة التي تمنحه الإستمرار في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

افتتح هارفي بارنيس أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 40، ومع الشوط الثاني سجل بالدقيقة 63 سجل جيمي فاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأضاف جيمي فادري الهدف الثالث بالدقيقة

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79، وأختتم هارفي بارنيس الرباعية بالتسجيل في الدقيقة 85.

وشارك المحمدي في اللقاء حتى الدقيقة 63 ليحل بدلا منه أنور الغازي، بينما ظل تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة يرفع ليستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة ليعزز على تواجده في المركز الثالث المؤهل لبطولة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة ليظل موقفه متأزمًا في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.