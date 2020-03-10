غداً.. دوري أبطال اوروبا.. توتنهام يسعى لقتل طموح لايبزيج.. وفالنسيا في لقاء سهل

تبدأ مساء غد الثلاثاء مباريات الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة لقائين، في نفس التوقيت، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

حيث يلتقي فالنسيا الإسباني على ملعبه ميستايا أمام أتلانتا الإيطالي. في مواجهة شبه محسومة، بعد أن حقق الخفافيش الإسبانية الفوز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومع النتيجة الثقيلة ستكون هناك مهمة صعبة أمام اتلانتا لتعويض فارق

الأهداف، خاصة وإنه يخوض اللقاء خارج ملعبه.

وفي نفس التوقيت يستضيف لايبزيج الألماني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا.

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ويبحث توتنهام عن تحقيق ريمونتادا والتأهل للدور التالي، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب من السهل تعويضها، بعد ان تلقى الفريق الإنجليزي الهزيمة على ملعبه بهدف نظيف.

وإن كان توتنهام تلقى صدمة قوية بعد تأكد غياب الهولندي ستيفن بيرجوين بعدما للإصابة خلال مواجهة بيرنلي بالبريميرليج، وكشف الفحص الطبي أنه من الصعب لحاقه بمواجهة لايبزيج.

وعلى الجانب الأخر فإن لايبزيج الطموح لن يتخلى بسهولة عن فرصته في التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعد أن قطع شوط كبير في دوري الأبطال، كما أن الفريق يقدم موسم مميز، على الرغم من تذبذب مستوى الفريق في الأسابيع الأخيرة حيث فاز مرتين فقط في آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الألماني.