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الكاف يقرر الإعتماد على تقنية الفيديو في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

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أكدت تقارير إعلامية مغربية، أن تقنية حكم الفيديو، ستكون متواجدة في الدور قبل النهائي لبطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية.

وذكرت قناة المغبية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الإتحاد الافريقي لكرة

القدم "الكاف" اعتمد تواجد حكم الفيديو في مباريات نصف النهائي للبطولات الافريقية للأندية.

وستعد تلك هي المرة الأولى التي تيم فيها الإعتماد على تقنية الفيديو، في مباريات

نصف النهائي، حيث كانت تتواجد في الدور النهائي بالموسمين الماضيين.

يذكر أن الأهلي والزمالك يتواجدان في قبل نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث يواجه الأول نظيره الوداد المغربي، بينما يلتقي الثاني مع الرجاء المغربي.

كما يشارك بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية، حيث يواجه نظيره حوريا كوناكري الغيني.

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