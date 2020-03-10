رسميًا.. إيقاف الدوري الإيطالي وكافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي "لا توجد أسباب تدعو لإستمرار المباريات، ودوري

كرة القدم في الوقت الحالي".

وتابع "أنا آسف للغاية ولكن يتعني على جميع أنصار اللعبة أن يأخذوا علمهم بذلك الأمر".

ولم يكشف كونتي عن موقف الأندية الإيطالية من المشاركة في مباريات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال اوروبا، أو أي من الأنشطة الرياضية خارج إيطاليا، من عدمها.

وأعلنت إيطاليا عن عدة إجراءات أخرى من بينها إيقاف النشاط الدراسي، وأي تجمعات في أي مكان.